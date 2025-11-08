Como, un altro 0-0: pari deludente contro un buon Cagliari

Morata ci ha messo del suo per rovinare il pomeriggio al Como, anche se tra imprecisioni ma soprattutto la solidità del Cagliari, la partita si è chiusa con uno 0-0 al Sinigaglia. Nessun gol. Quasi come scalare l'Everest. Quando si richiede la giusta forza e resistenza mentale, ma anche sufficiente ossigeno per proseguire la scalata.

In questo caso per il Como sia in avanti che all'indietro, quando tentato di pungere il Cagliari ma anche di impedire delle ripartenze improvvise che avrebbero potuto trovare scoperti i lariani. Con l'aggiunta di qualche errore in costruzione dei padroni di casa e qualche tentativo sporadico dei sardi per affacciarsi in avanti, il gioco ne ha risentito.