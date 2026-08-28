Ultim'ora Accostato al Napoli, Esposito va al Sassuolo: visite mediche in corso

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Accostato al Napoli, Sebastiano Esposito svolge le visite mediche col Sassuolo: prestito da un milione e diritto di riscatto a 12. Ciervo passa al Cagliari

Accostato anche al Napoli nel corso di questa sessione di calciomercato, Sebastiano Esposito è ormai a un passo dal Sassuolo. L’attaccante classe 2002 è arrivato al Centro Mapei, dove sta sostenendo le visite mediche prima della firma sul contratto. Dopo l’esperienza al Cagliari, il suo futuro sarà quindi in Emilia: si allontana definitivamente una delle ipotesi circolate per rinforzare l’attacco azzurro.

Esposito-Sassuolo: i dettagli

L’intesa tra Sassuolo e Cagliari prevede uno scambio di prestiti, con Riccardo Ciervo destinato a compiere il percorso inverso e a trasferirsi in Sardegna. Per Esposito, i neroverdi verseranno un milione di euro per il prestito oneroso, mentre il diritto di riscatto è fissato a 12 milioni. Nell’accordo è prevista anche una percentuale del 15% sull’eventuale futura rivendita in favore del club sardo. Restano dunque gli ultimi passaggi formali prima dell’inizio della sua nuova avventura.