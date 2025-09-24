Coppa Italia, il Como cala il tris al Sassuolo: agli ottavi sfiderà la Fiorentina

Il Como ha archiviato in fretta la pratica Sassuolo grazie a una partenza fulminea firmata da Jesus Rodriguez, autore di una doppietta che ha indirizzato il match sin dai primi minuti. Alla festa si è aggiunto Douvikas, bravo a siglare il raddoppio con un colpo di testa preciso, confezionando così una prestazione totale che ha portato i lariani al 3-0 finale. Gli ottavi di Coppa Italia sono dunque realtà, con la sfida contro la Fiorentina che riproporrà il duello tra Fabregas e Pioli. Un primo tempo a senso unico, con il Sassuolo tradito da errori difensivi e travolto dal pressing alto dei padroni di casa, che hanno chiuso virtualmente la gara già prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Como ha gestito con intelligenza il vantaggio, mantenendo alta l’intensità e concedendo poco agli avversari. Il Sassuolo ha avuto un’unica vera occasione con Boloca, ma Butez si è superato con un intervento decisivo che ha blindato la porta. Le mosse di Grosso dalla panchina non hanno inciso, mentre Fabregas ha potuto permettersi cambi mirati, dando spazio anche al giovane Bonsignori, classe 2007, all’esordio assoluto tra i professionisti. La partita si è così chiusa con un netto 3-0 che certifica la crescita dei lariani e lascia un Sassuolo in difficoltà, già proiettato al prossimo impegno contro l’Udinese.