Ufficiale Cremonese-Cagliari, le formazioni: Pisacane schiera dal 1' tre ex Napoli

Tra poco meno di un'ora scenderanno in campo Cremonese e Cagliari per il posticipo della 19^ giornata di Serie A. Davide Nicola punta sulla coppia di attacco formata da Bonazzoli e Vardy, mentre, a sorpresa, esclude Vandeputte dall'undici titolare. Pisacane invece risponde con Gaetano, Luvumbo e Borrelli in avanti e Yerry Mina che comporrà con Rodriguez la coppia di centrali del reparto arretrato dei sardi. Out Sebastiano Esposito e Kilicsoy. Di seguito le formazioni ufficiali:

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Payero, Bondo, Johnsen, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Zerbin, Valoti, Moumbagna, Vazquez, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Grassi, Folino, Lordkipandze, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Luperto; Adopo, Prati; Palestra, Gaetano, Luvumbo; Borrelli. A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Obert, Trepy, Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.