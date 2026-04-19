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Cremonese-Torino, le formazioni: due ex azzurri (uno per parte) dal 1'

Cremonese-Torino, le formazioni: due ex azzurri (uno per parte) dal 1'TuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:50Serie A
di Pierpaolo Matrone

La Cremonese insegue la rincorsa salvezza. Il Torino vuole chiudere il discorso definitivamente. Punti pesanti in palio allo "Zini" dove la squadra di Marco Giampaolo ospiterà i granata di Roberto D'Aversa in questo lunch match domenicale. I grigiorossi sono appaiati al Lecce al terzultimo posto in classifica a quota 27 punti e vogliono provare a staccare i salentini impegnati domani sera contro la Fiorentina al Via del Mare. I granata invece 39 punti e una vittoria consegnerebbe l'aritmetica salvezza.

Le scelte di Giampaolo
Marco Giampaolo si affida a Sanabria al centro dell'attacco insieme a Bonazzoli. Sulle corsie laterali spazio a Floriani Mussolini e Vandeputte mentre Bondo e Grassi formano la diga di mediana. In difesa davanti ad Audero giocano Terraccioano a destra e Pezzella a sinistra con Baschirotto e Luperto coppia centrale.

L'undici di D'Aversa
Risponde invece Roberto D'Aversa con Simeone e Che Adams in attacco supportati da Vlasic. In difesa a protezione della porta di Paleari spazio a Coco, Maripan ed Ebosse mentre a centrocampo giocano Casadei e Gineitis con Pedersen e Orador a percorrere le corsie laterali.

Le formazioni ufficiali
Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria.
Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.