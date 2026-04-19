Ufficiale Cremonese-Torino, le formazioni: due ex azzurri (uno per parte) dal 1'

vedi letture

La Cremonese insegue la rincorsa salvezza. Il Torino vuole chiudere il discorso definitivamente. Punti pesanti in palio allo "Zini" dove la squadra di Marco Giampaolo ospiterà i granata di Roberto D'Aversa in questo lunch match domenicale. I grigiorossi sono appaiati al Lecce al terzultimo posto in classifica a quota 27 punti e vogliono provare a staccare i salentini impegnati domani sera contro la Fiorentina al Via del Mare. I granata invece 39 punti e una vittoria consegnerebbe l'aritmetica salvezza.

Le scelte di Giampaolo

Marco Giampaolo si affida a Sanabria al centro dell'attacco insieme a Bonazzoli. Sulle corsie laterali spazio a Floriani Mussolini e Vandeputte mentre Bondo e Grassi formano la diga di mediana. In difesa davanti ad Audero giocano Terraccioano a destra e Pezzella a sinistra con Baschirotto e Luperto coppia centrale.

L'undici di D'Aversa

Risponde invece Roberto D'Aversa con Simeone e Che Adams in attacco supportati da Vlasic. In difesa a protezione della porta di Paleari spazio a Coco, Maripan ed Ebosse mentre a centrocampo giocano Casadei e Gineitis con Pedersen e Orador a percorrere le corsie laterali.

Le formazioni ufficiali

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria.

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.