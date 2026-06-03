Milan, casting panchina: oltre 6 ore di confronto con Glasner, ma non basta

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In attesa di definire l'uscita di Allegri, diretto al Napoli, il Milan prosegue la ricerca del nuovo allenatore e nelle scorse ore ha registrato un passaggio significativo nel proprio percorso di valutazione. A Monaco di Baviera è infatti andato in scena un lungo incontro tra la dirigenza rossonera e Oliver Glasner, tecnico austriaco attualmente tra i profili presi in considerazione per la panchina della prossima stagione. Il confronto, durato oltre sei ore, ha consentito alle parti di approfondire diversi aspetti legati al progetto sportivo e alle prospettive future del club. Non si è trattato di un semplice colloquio conoscitivo, ma di un faccia a faccia approfondito che conferma l’interesse del Milan nei confronti dell’allenatore. Lo riporta Fabrizio Romnano.

Glasner convince, ma la decisione è ancora aperta: tutto sul Milan

Glasner non rappresenta però l’unica opzione sul tavolo della società. Il club rossonero sta infatti continuando a valutare diversi candidati, in parallelo alle riflessioni sulla struttura dirigenziale e sulla scelta del futuro direttore sportivo. Soltanto al termine di questo processo verrà presa una decisione definitiva sia per quanto riguarda la guida tecnica sia per gli altri ruoli chiave dell’area sportiva.