Juventus lavora al dopo Vlahovic: l'obiettivo numero uno è Sorloth e c'è un ritorno

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Ultimissime Juventus, focus sul mercato dopo l'addio a Vlahovic: contatti avviati per Alexander Sorloth e Randal Kolo Muani

La Juventus si muove per provare a riscattarsi nella prossima stagione. Con la separazione da Dusan Vlahovic ormai definita — l'accordo sul rinnovo del contratto non è stato trovato — il club bianconero ha aperto ufficialmente la caccia a nuovi profili offensivi per rafforzare il reparto. A fare il punto sui movimenti bianconeri è la redazione di Sky Sport.

Juventus-Sorloth, contatti in corso: pista tutt'altro che nuova

Il nome più caldo in questo momento è quello di Alexander Sorloth. Secondo quanto trapelato, la Juventus ha già avuto un incontro con l'entourage dell'attaccante dell'Atletico per sondare la disponibilità del giocatore e capire i parametri economici dell'operazione. Non si tratta di una suggestione dell'ultimo minuto: il club torinese aveva già monitorato Sorloth in passato, e il filo non si è mai spezzato del tutto.

Kolo Muani resta un'opzione: la Juventus punta a due attaccanti

Parallelamente, rimane aperta la pista che porta a Randal Kolo Muani. L'idea della Juventus, dunque, sarebbe quella di intervenire con almeno due innesti nel reparto avanzato. Tuttavia, le mosse in entrata dipenderanno inevitabilmente anche da quelle in uscita: prima di affondare il colpo, il club dovrà fare chiarezza sulle eventuali cessioni nel reparto offensivo.