Non solo Gila, che piace al Napoli: la Lazio perde anche Romagnoli

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Romagnoli saluta la Lazio e vola in Qatar. Anche Gila è un altro difensore in bilico: il Napoli da settimane è in pressing

Si chiude definitivamente il rapporto tra Alessio Romagnoli e la Lazio. Dopo settimane di indiscrezioni e valutazioni sul futuro del difensore, è arrivata la decisione che mette fine alla sua esperienza in biancoceleste. Le parti sono ormai ai saluti e il centrale è pronto a intraprendere una nuova avventura lontano dalla Serie A. Il futuro di Romagnoli sarà in Qatar. Lo riferisce Sky Sport.

Romagnoli saluta la Lazio e va in Qatar

Il difensore è infatti destinato a diventare un nuovo giocatore dell’Al-Sadd, club che ha accelerato nelle ultime ore fino a definire l’operazione. Un trasferimento che segna una svolta importante nella carriera del classe 1995, pronto a misurarsi con una realtà diversa dopo gli anni trascorsi nel campionato italiano.

Gila piace al Napoli: anche lui verso l'addio?

Per la Lazio si conclude così il percorso di un calciatore che aveva scelto il club della sua città e che ha rappresentato uno dei punti di riferimento della retroguardia biancoceleste. Con il passaggio all’Al-Sadd ormai definito, Romagnoli si prepara a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera professionale. E anche Gila è in bilico: il Napoli è sempre in pressing.