Inter, Dumfries ha già svolto le visite mediche con il Real Madrid
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Denzel Dumfries avrebbe sostenuto nella giornata odierna le visite mediche nei Paesi Bassi in vista di un trasferimento al Real Madrid. Le informazioni circolate nelle ultime ore indicano che la Inter sarebbe stata ufficialmente informata dell’intenzione del club spagnolo di attivare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro presente nel contratto del giocatore.
Dumfries al Real Madrid, attesa ufficialità
Le tempistiche dell’eventuale annuncio ufficiale sarebbero legate, secondo le stesse ricostruzioni, all’esito delle elezioni presidenziali in programma all’interno del Real Madrid. La nuova dirigenza del club spagnolo, infatti, potrebbe essere chiamata a ratificare l’operazione una volta definito il quadro istituzionale. Nel frattempo, in casa Inter si attende di comprendere gli sviluppi definitivi della trattativa, consapevole che l’eventuale cessione di Dumfries rappresenterebbe un movimento significativo sul mercato.
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