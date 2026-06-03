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Vlahovic seguito dal Napoli, ma Chiellini chiude: "A queste cifre, andrà all'estero"
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Vlahovic lascia la Juventus ed è nel mirino del Napoli per il calciomercato estivo, ma parla Chiellini: "Non resta in Italia"
Napoli su Vlahovic, che saluta la Juve a zero. Ma proprio da Torino arriva una voce autorevole che indirizza il futuro del bomber. "A me dispiace molto, fino all'ultimo ci ha tenuto per la Juve": così Giorgio Chiellini ha parlato della mancata intesa con Dusan Vlahovic, che lascerà il club bianconero dopo non aver trovato l'accordo per il rinnovo.
Vlahovic seguito dal Napoli, ma dalla Juve arriva un avvertimento
Il Napoli ci pensa, ma l'ingaggio richiesto è elevato. Il Director of Football Strategy, presente allo Juventus Club Montecitorio, ha parlato all'AGI commentando la fine dell'esperienza dell'attaccante serbo e le possibilità per il suo futuro: "È una persona seria. A queste cifre non rimarrà in Italia, comunque è legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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