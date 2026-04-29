Serie A, il dato horror sui gol: si segna meno rispetto ai Top 20 campionati d'Europa!
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Il dato diventa ancora più significativo se confrontato persino alla Serie B, alla Conference League e alla Ligue 2, che registrano una media gol superiore.
La Serie A fa registrare un dato preoccupante sul piano offensivo: è infatti il campionato in cui si segna meno tra i principali tornei europei. La media di 2,43 gol a partita evidenzia una tendenza chiara, con meno reti rispetto ad altri contesti calcistici del continente e un gioco spesso più bloccato e tattico.
Un confronto impietoso con altri tornei
Il dato diventa ancora più significativo se confrontato con altre competizioni: persino la Serie B, la Conference League e la Ligue 2 registrano una media gol superiore. Un confronto che mette in luce le difficoltà realizzative del massimo campionato italiano, dove equilibrio tattico e solidità difensiva continuano a incidere in modo determinante sul numero complessivo di reti segnate.
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