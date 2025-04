Da Milano ammettono: "Inter irriconoscibile, ora nell'aria c'è lo spettro zero tituli..."

L’Inter si guarda allo specchio e fatica a riconoscersi, scrivono i colleghi del quotidiano on line linterista.it, sito di riferimento del mondo nerazzurro dopo il ko contro la Roma e la vittoria del Napoli sul Torino. Di seguito uno stralcio: "I nerazzurri hanno perso la vetta della classifica ma soprattutto fanno fatica a riconoscersi: nel gioco e nell’agonismo in campo. Il Napoli dopo la vittoria sul Torino è volato in testa alla classifica da solo, con tre lunghezze di vantaggio sulla squadra di Simone Inzaghi. Una distanza che a quattro giornate dalla fine può anche essere decisiva per la voltata finale.

L’Inter non ha nemmeno il tempo di asciugarsi le lacrime in vista di mercoledì, quando dovrà mostrare una faccia totalmente diversa. Fino ad ora in Champions League ha mostrato il volto più bello e l'auspicio dei tifosi è che non perda smalto proprio nel rush finale. Inzaghi spera di recuperare qualche elemento utile a reggere l'urto blaugrana e già il recupero di Dumfries e Zielisnki può dare una spinta in più. Al di là degli uomini però i nerazzurri dovranno trovare la forza del gruppo. Quella capacità di remare dalla stessa parte che ha reso grande la squadra in una stagione lunga e sfibrante. Nulla è chiuso a doppia mandata ma lo spettro zero tituli di mourinhana memoria aleggia nell'aria".