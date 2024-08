Da Milano - Inzaghi aveva chiesto Gudmudsson fino a due giorni fa: perché non andrà all'Inter

Da Milano, il giornalista Pasquale Guarro ha fatto una rivelazione su Gudmudsson ormai ad un passo dalla Fiorentina: "Gudmundsson sta andando via a condizioni abbordabilissime. Inzaghi lo ha chiesto due giorni fa, l’ultima volta. L’islandese ha aspettato 27 giorni che qualcosa si muovesse, ma l’Inter non è riuscita a trovare una collocazione a Correa e tutt’oggi è molto morbida con Arnautovic. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Un peccato se dovesse finire altrove per affollamento di risorse inaffidabili nel reparto avanzato".