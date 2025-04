Sky - Paratici sarà il nuovo ds del Milan: trovato l'accordo verbale

vedi letture

C'è l'accordo verbale tra il Milan e Fabio Paratici: è lui il prescelto per il ruolo di nuovo direttore sportivo rossonero. La società già sta lavorando per programmare il futuro. La prima scelta, quella del ds, è stata fatta. Adesso è tutto nelle mani dei legali per la stesura dei contratti e per la definizione di eventuali clausole.

Ci vorrà del tempo per l'annuncio, forse non poco, ma la strada è ormai tracciata come riporta la redazione di Sky Sport: "Il Milan ha scelto Paratici, Paratici ha scelto il Milan. Accordo definitivo da ogni punto di vista e stretta di mano, ora legali al lavoro. L'ufficialità potrebbe esserci anche tra qualche mese ma intanto le parti inizieranno a lavorare".