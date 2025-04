Tmw - Inter, Castro è l'erede di Lautaro? Il Bologna spara altissimo

vedi letture

L'Inter dovrà acquistare almeno un attaccante nel corso della finestra di mercato estiva. Nelle settimane è stato seguito Santiago Castro, attaccante del Bologna rivelazione di Vincenzo Italiano, autore di otto gol e quattro assist alla sua prima stagione in rossoblù. Lo scrive Tmw.

Prima o seconda punta, ha solo vent'anni e sarebbe un investimento interessante. Una stagione di apprendistato, alla Lautaro con Icardi, per poi trovare un suo assetto. Ciò che è certo è che il Bologna non lesina sulle richieste. Per il suo bomber vuole una base di partenza di 30 milioni, più bonus che potrebbero far lievitare la cifra intorno ai 40.