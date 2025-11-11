David, che flop! Il futuro alla Juve è già un rebus: Milan e Premier osservano

Jonathan David non è più il centravanti incisivo che aveva brillato in Francia. Del leader del Lille restano solo ombre: meno intensità, poca fiducia e troppi errori sotto porta alla Juventus. Fisicamente sta bene, ma mentalmente appare spento, riporta Tuttosport. Appena un gol, alla prima giornata col Parma. Quella che doveva essere la stagione della consacrazione, con Vlahovic sul punto di andar via, si è trasformata nel suo opposto: il serbo è rinato, mentre David è scivolato ai margini.

Spalletti continua a difenderlo pubblicamente, ma è evidente che serva una scossa. Intanto, in società si discute del futuro dell’attaccante: Chelsea e Tottenham hanno già fatto sondaggi, mentre il Milan resta vigile, pronto a valutare un prestito con diritto di riscatto se dovesse muoversi per Gimenez. A Torino, però, si spera ancora in una rinascita. Il viaggio con il Canada per l’amichevole contro l’Ecuador potrebbe essere l’occasione per riaccendere la scintilla.