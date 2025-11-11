Come giocherà l'Atalanta di Palladino? Due ipotesi e una certezza

È ufficiale: Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta. Dopo circa sei mesi di pausa seguiti alle dimissioni dalla Fiorentina, il tecnico napoletano torna in panchina per raccogliere un’eredità complessa. Alla “Dea” servirà una scossa dopo la deludente parentesi con Juric, in un ambiente ancora legato ai principi del “Gasperinismo” ma in cerca di una nuova identità. Palladino avrà dunque il compito di modernizzare la squadra, restituendole brillantezza e concretezza.

Come potrebbe giocare l'Atalanta di Palladino? Sul piano tattico, l’ex tecnico di Monza e Fiorentina potrebbe ripartire dal 3-4-2-1, modulo che garantisce equilibrio e continuità, ma con accorgimenti personali nei principi di gioco. Non va però escluso un possibile 4-2-3-1, soluzione già vista nelle sue precedenti esperienze, anche se la carenza di veri esterni offensivi potrebbe limitarne l’utilizzo. Rispetto a Juric, Palladino proporrà un calcio più flessibile e adattivo, meno aggressivo nel pressing e più attento alla gestione dei momenti della partita. In sostanza, una “contro-rivoluzione tattica”: allievo di Gasperini, sì, ma con un approccio più cerebrale e camaleontico.