Parma, tegola Suzuki: operazione e lungo stop! Salta il Napoli
Brutta tegola per il Parma di Carlos Cuesta, che perde Zion Suzuki per un lungo periodo. Il portiere giapponese ha riportato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide, un infortunio che lo costringerà a sottoporsi a intervento chirurgico. I tempi di recupero stimati sono di circa tre mesi, di fatto chiudendo anticipatamente il suo 2025 sportivo.
Il Parma dovrà quindi affrontare le prossime gare senza il suo estremo difensore titolare, tra queste la trasferta contro il Napoli del 14 gennaio 2026. Al suo posto, Edoardo Corvi, classe 2001 cresciuto nel vivaio crociato, è pronto a prendersi la scena come nuovo titolare. Per il giovane portiere si tratterà con ogni probabilità del debutto assoluto in Serie A, in una sfida di grande prestigio e difficoltà.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
