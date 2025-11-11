Caprile monitorato dall'Inter: emissari nerazzurri presenti all'ultima gara dell'ex Napoli

Con Yann Sommer in scadenza di contratto, l’Inter si sta muovendo con largo anticipo alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Elia Caprile, ex azzurro e attuale estremo difensore del Cagliari, protagonista di un avvio di stagione di altissimo livello che gli è valso anche la prima convocazione in Nazionale.

Secondo quanto riportato da FcInterNews, alcuni osservatori nerazzurri erano presenti alla sfida tra Como e Cagliari per monitorare da vicino le prestazioni del portiere veronese. Caprile risponde perfettamente ai parametri ricercati da Piero Ausilio: è giovane, italiano, con ingaggio contenuto, valore di mercato accessibile (circa 20 milioni di euro) e una breve esperienza in una big come il Napoli, che ne certifica la maturità e la prospettiva per il futuro.