Caprile monitorato dall'Inter: emissari nerazzurri presenti all'ultima gara dell'ex Napoli

Caprile monitorato dall'Inter: emissari nerazzurri presenti all'ultima gara dell'ex NapoliTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:50Serie A
di Antonio Noto

Con Yann Sommer in scadenza di contratto, l’Inter si sta muovendo con largo anticipo alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Elia Caprile, ex azzurro e attuale estremo difensore del Cagliari, protagonista di un avvio di stagione di altissimo livello che gli è valso anche la prima convocazione in Nazionale.

Secondo quanto riportato da FcInterNews, alcuni osservatori nerazzurri erano presenti alla sfida tra Como e Cagliari per monitorare da vicino le prestazioni del portiere veronese. Caprile risponde perfettamente ai parametri ricercati da Piero Ausilio: è giovane, italiano, con ingaggio contenuto, valore di mercato accessibile (circa 20 milioni di euro) e una breve esperienza in una big come il Napoli, che ne certifica la maturità e la prospettiva per il futuro.