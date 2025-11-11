Ultim'ora Micheli-Arsenal, ci siamo! Romano annuncia: “Ha accettato, lascia il Napoli!”

Maurizio Micheli, capo del dipartimento scouting del Napoli, ha accettato di unirsi all’Arsenal come parte del team di reclutamento guidato dal direttore sportivo Andrea Berta. L’accordo, ormai imminente, sarà presto formalizzato. Lo annuncia su X Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, che conferma la notizia lanciata dalla BBC e confermata anche da The Athletic.

Micheli, 57 anni, vanta una lunga esperienza in Serie A, avendo ricoperto ruoli di scouting in club come Bologna e Brescia. È arrivato al Napoli nel 2010 come capo scout, prima di trasferirsi all’Hellas Verona nel 2015, per poi fare ritorno agli azzurri nel 2018. E’ considerato uno dei principali talent-scout del calcio italiano. Il trasferimento segna la fine di un capitolo importante per il Napoli e l’inizio di una nuova avventura per Micheli all’Arsenal, dove sarà chiamato a mettere a frutto la sua esperienza nella ricerca e valorizzazione dei talenti.