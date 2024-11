David si svincola, ma per l'Inter è dura: commissione in doppia cifra e maxi-stipendio

Jonathan David è uno dei sogni di mercato dell'Inter ed anche di mezza Europa. L'attaccante si svincolerà dal Lille a parametro zero ed a maggior ragione quindi fa gola a tanti. Il suo agente, Nick Mavromaras, è stato avvistato a San Siro per la gara tra Inter e Lipsia prima di andare a Bologna dove ha giocato il Lille.

Come riferito dal Corriere della Sera, sul giocatore c'è l'Inter che dovrà rimpiazzare Arnautovic e Correa ma al momento l'affare è in salita. L'ostacolo infatti sarebbe legato alle commissioni: l'agente avrebbe chiesto una commissione in doppia cifra e un ingaggio quinquennale da almeno 6 milioni. Troppi per l’Inter di Oaktree.