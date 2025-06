Elmas, altro che riscatto: lascia subito il Torino e torna al Lipsia

Eljif Elmas chiude la sua breve parentesi al Torino senza lasciare un segno duraturo. Arrivato a gennaio dal Lipsia in prestito con diritto di riscatto a 17 milioni, il trequartista macedone non verrà confermato: il club granata ha scelto di non esercitare l’opzione, lasciando che il giocatore faccia ritorno in Germania.

Il Lipsia, intanto, ha alzato la valutazione a 20 milioni, come scrive Tuttosport, cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza granata, che aveva costruito l’operazione Vlasic su ben altri presupposti economici. Elmas, pur apprezzando l’ambiente, non ha mai spinto con decisione per la permanenza. E così, come scrive il quotidiano, il ritorno è da considerarsi impossibile, a meno che il sodalizio Red Bull non apra le porte a un nuovo prestito, scenario molto complicato.