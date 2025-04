Empoli, doppia tegola in vista di Napoli: infortuni seri per Kouamé e Maleh

Potrebbe essere una giornata davvero negativa sul fronte infortuni per l’Empoli in vista della trasferta di Napoli. Ieri sono arrivati i primi responsi preoccupanti per l'infortunio occorso a Christian Kouamé nel corso di Empoli-Cagliari. Oggi si attende l’ultimo referto e un report medico ufficiale da parte del club toscano.

In ogni caso anche a vedere la reazione del giocatore a fine gara si capiva che per l’attaccante l’infortunio può essere davvero grave: si parla della rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Lo stesso infortunio di Pellegri, per sostituire il quale Kouamé era stato preso in prestito dalla Fiorentina a fine gennaio.

Non solo problemi per l'ivoriano, anche, infortunatosi a Genova col Genoa, ha un problema grave al collaterale. Per lui si parla di intervento, anche per il centrocampista potrebbe trattarsi di stagione finita. Non arrivano buone notizie neanche per, anche per lui si attendono notizie, non solo per colpa della caviglia già operata, ma anche per altri acciacchi sempre per il ginocchio.

Insomma, in attesa di rivedere Ismajli, e di ritrovare Gyasi e Fazzini, che hanno scontato la squalifica, lo staff tecnico di D’Aversa da domani, quando riprendono gli allenamenti in vista di Napoli. Importante a questo punto per i toscani il recupero totale di Ebuehi che già col Cagliari ha mostrato buone indicazioni dopo un anno di recupero dal suo infortunio. A riferirlo è Empolichannel.