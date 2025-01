Ufficiale Empoli-Lecce, le formazioni: out Fazzini. Dorgu inamovibile

Tutto pronto al Castellani per la sfida salvezza fra Empoli e Lecce, gara della 20^ giornata in programma alle ore 15. Per i padroni di casa sorpresa in porta con Seghetti al posto di Vasquez, con il tecnico D'Aversa che sceglie il 3-4-2-1 sacrificando un centrocampista per dare spazio ancora una volta a Cacace al fianco di Esposito dietro alla punta Colombo.

Nei salentini tutto confermato rispetto alle indicazioni della vigilia, con Dorgu terzino sinistro e la coppia Pierotti-Morente a sostegno dell'unica punta Krstovic.

Queste le formazioni ufficiali del match:

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; Coglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente