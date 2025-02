Ufficiale Empoli-Milan, le formazioni: Joao Felix-Abraham dal 1', fuori Gimenez e Leao

L'Empoli per uscire da un periodo negativo e una classifica che si è fatta preoccupante da qualche settimana. Il Milan per ritrovare il successo dopo il pareggio nel derby e ottenere una bella iniezione di autostima in vista del fondamentale impegno in Champions League contro il Feyenoord. Al Castellani va in scena il match tra toscani e rossoneri, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Sono note le formazioni ufficiali.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Marianucci, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Abraham, Joao Felix