Ufficiale Empoli-Parma, le formazioni: Cacace con Fazzini dal 1', out Mihaila

vedi letture

L'Empoli deve tornare a vincere se vuole rimanere in Serie A: attualmente penultimo in classifica, il sodalizio toscano ospita il Parma al Castellani in quella che a tutti gli effetti è una sfida-salvezza. Dall'altro lato la sconfitta con il Como ha riportato la compagine ducale con i piedi per terra, ora serve un ultimo sforzo alla squadra di Chivu per archiviare il discorso salvezza.

Sono note le formazioni ufficiali. Roberto D'Aversa sceglie una formazione un po' più offensiva con Gyasi nei quattro di centrocampo, Cacace con Fazzini alle spalle di Esposito; in difesa Marianucci preferito a Goglichidze. In casa Parma la sorpresa è la presenza di Valeri e non Mihaila largo a sinistra, mentre viene confermato Ondrejka in trequarti. Ecco i due schieramenti.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismaijli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. All. D'Aversa

PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Keita, Sohm, Valeri; Bonny, Ondrejka; Pellegrino. All. Chivu