Inter, via il bond per un altro finanziamento: tasso più basso, cosa cambia

L’Inter ha ufficializzato il rimborso anticipato del bond emesso nel 2022 e, contestualmente, l’emissione di nuove obbligazioni per 350 milioni di euro con scadenza nel 2030. Il club nerazzurro sostituisce così un prestito più oneroso con uno a condizioni più favorevoli, liberando circa 13 milioni all’anno nel conto economico, come spiega gazzetta.it.

L’operazione prevede il collocamento privato di obbligazioni senior garantite, rivolte a investitori istituzionali statunitensi, con un tasso fisso del 4,5%, nettamente inferiore al 6,75% previsto dal bond precedente, che aveva una scadenza fissata al 2027. Per chiudere il vecchio prestito sono serviti 412 milioni di euro, somma coperta in parte dal nuovo finanziamento e in parte dalla liquidità già presente nelle casse del club, alimentata da una ricapitalizzazione da 52 milioni firmata Oaktree e da ricavi record nella stagione 2024/25.

A rendere possibile il nuovo collocamento è stato anche il miglioramento della solidità finanziaria dell’Inter. Secondo quanto comunicato dalla società, Inter Media and Communication e FC Internazionale Milano hanno ottenuto un rating "investment grade", un netto salto di qualità rispetto alla classificazione "junk" che accompagnava il bond del 2022. Il merito va anche alla prospettiva di utile di bilancio al 30 giugno 2025, una prima assoluta nella storia del club, e alla stabilità garantita dal fondo californiano subentrato alla gestione Zhang.