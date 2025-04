Empoli, Viti si è allenato solo oggi: per Napoli scelte quasi obbligate per D’Aversa

Empoli in piena emergenza per la trasferta di Napoli di domani sera. Uomini contati per D'Aversa e fra coloro che sono a disposizione del tecnico dei toscani c’è anche chi non sta benissimo: è il caso di Viti che si è allenato solo stamattina e ha svolto sedute differenziate fino a ieri.

Non al top anche Ebuhei e Solbakken, questi ultimi potrebbero andare in panchina al Maradona. Per Viti, D'Aversa punta ancora a metterlo in campo dal primo minuto, a fianco di Goglichidze e Marianucci. Anche perché Ismajli è sempre fermo, così come Anjorin. In mediana torna Gyasi a destra, in mezzo Grassi e Henderson, mentre a sinistra ci sarà Pezzella. In avanti Esposito e Fazzini, ma c’è a disposizione anche Cacace, alle spalle di Colombo. Gli altri due attaccanti a disposizione sono Konate e il giovane Campaniello, sono in panchina anche i Primavera Seghetti, Bacci e Tosto. A riferirlo è Empolichannel.

EMPOLI (3-4-2-1): Vásquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Fazzini; Colombo. All. D'Aversa.