Incredibile la classifica dall'arrivo di Ranieri: solo il Napoli ha più punti della Roma

Claudio Ranieri ha completamente invertito la rotta della stagione della Roma: arrivato dopo 12 giornate con i giallorossi 12esimi in classifica con soli 13 punti, ora ha una striscia aperta di 19 risultati utili consecutivi e ha portato la Roma a lottare per la qualificazione in Champions League a tre turni dalla fine del campionato.

Stilando una classifica dall'arrivo di Ranieri sulla panchina giallorossa, esce fuori un qualcosa di incredibile: con 50 punti in 23 partite, la Roma è la seconda squadra con più punti fatti nel periodo, solo il Napoli a quota 51 ha fatto meglio. Una statistica che da un lato può far aumentare i rimpianti dei tifosi capitolini, pensando a quello che sarebbe potuto succedere magari con il tecnico ex Leicester in carica da inizio stagione, ma dall'altro esalta tutto il lavoro compiuto in questi mesi.

Classifica di Serie A dall'arrivo di Claudio Ranieri:

1- Napoli, 51 punti

2- Roma, 50 punti

3- Inter, 49 punti

4- Bologna, 44 punti

5- Atalanta, 43 punti

6- Juventus, 39 punti