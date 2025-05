Che sfida per la Champions: ecco chi la spunta se Roma, Lazio e Bologna finiscono pari

vedi letture

Ultimi 180 minuti e poi finiscono i giochi in Serie A, ancora tre partite al massimo e avremo tutti i verdetti del caso. Tra i quali anche chi sarà qualificato alla prossima Champions League. E se il posizionamento di Napoli, Inter e Atalanta non appare in discussione, discorso completamente differente per il 4° posto.

Anche nel caso in cui dovessero finire appaiate Roma, Lazio e Bologna - quindi senza la Juventus - come nello scenario dell'arrivo a quattro in simultanea, sarebbe il Bologna ad averne la meglio. Le vittorie ottenute contro le capitoline portano in posizione di vantaggio i rossoblù, i quali però sono chiamati a recuperare il punto che li divide da Roma e Lazio.

I criteri per formare la classifica avulsa:

- Punti negli scontri diretti tra le squadre coinvolte

- Differenza reti negli scontri diretti

- Differenza reti nel campionato

- Numero di gol totali in campionato

- Sorteggio

ROMA

(63 punti in classifica - 5 punti negli scontri diretti)

Roma-Lazio 1-0

Lazio-Roma 1-1

Roma-Bologna 2-3

Bologna-Roma 2-2

In caso di arrivo a due

Scontri diretti a favore con la Lazio

Scontri diretti in parità con la Juventus

Scontri diretti a sfavore con Bologna e Fiorentina

Da stabilire gli scontri diretti con l'Atalanta

LAZIO

(63 punti in classifica - 4 punti negli scontri diretti)

Roma-Lazio 1-0

Lazio-Roma 1-1

Lazio-Bologna 3-0

Bologna-Lazio 5-0

In caso di arrivo a due

Scontri diretti a favore con l'Atalanta

Scontri diretti in parità con nessuno

Scontri diretti a sfavore con Bologna, Roma e Fiorentina

Da stabilire gli scontri diretti con la Juventus

BOLOGNA

(62 punti in classifica - 7 punti negli scontri diretti)

Roma-Bologna 2-3

Bologna-Roma 2-2

Lazio-Bologna 3-0

Bologna-Lazio 5-0

In caso di arrivo a due

Scontri diretti a favore con Lazio e Roma

Scontri diretti in parità con la Juventus

Scontri diretti a sfavore con l'Atalanta

Da stabilire gli scontri diretti con la Fiorentina