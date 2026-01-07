Finale di rigore all'Olimpico: finisce 2-2 tra Lazio e Fiorentina

vedi letture

Finisce in parità la sfida dell’Olimpico tra Fiorentina e Lazio, un 2-2 ricco di episodi e colpi di scena. I biancocelesti partono meglio, nonostante le tensioni di mercato, e mettono sotto pressione la viola già nel primo tempo: De Gea è decisivo su Basic e Romagnoli, mentre Mandragora e Gosens salvano sulla linea. Proteste laziali per un contatto sospetto tra Pongracic e Gila, ma arbitro e VAR lasciano correre. L’infortunio di Basic complica ulteriormente i piani di Sarri, ma all’intervallo lo 0-0 sta stretto agli ospiti.

Nella ripresa il match si accende subito. È Cataldi, ex di turno, a sbloccare la gara su assist di Vecino, ma la Fiorentina reagisce immediatamente con il diagonale vincente di Gosens su imbucata di Fagioli. La Lazio continua a spingere e crea altre occasioni, ma nel finale arriva l’episodio che sembra decisivo: rigore per i viola dopo il fallo di Gila su Gudmundsson. Quando la partita pare segnata, però, in pieno recupero Comuzzo stende Zaccagni e Pedro, dal dischetto al 95’, firma il definitivo 2-2, premiando la determinazione dei biancocelesti.