Milan, infortunio lungo per Loftus-Cheek: salta anche il Napoli
È arrivato il tanto atteso aggiornamento sulle condizioni del centrocampista del Milan, Ruben Loftus-Cheek, infortunatosi nel corso della partita persa a San Siro dalla squadra di Massimiliano Allegri contro il Parma. Ecco il report medico ufficiale del club: "AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella.Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano.
L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso", si legge nella nota del club rossonero. I tempi di recupero stimati - fa sapere il Milan sempre tramite il report medico - sono di circa otto settimane.
Milan, il calendario fino al termine del campionato:
Cremonese-Milan (1 marzo, ore 12.30)
Milan-Inter (8 marzo)
Lazio-Milan (15 marzo)
Milan-Torino (22 marzo)
Napoli-Milan (4 aprile)
Milan-Udinese (12 aprile)
Verona-Milan (19 aprile)
Milan-Juventus (26 aprile)
assuolo-Milan (3 maggio)
Milan-Atalanta (10 maggio)
Genoa-Milan (17 maggio)
Milan-Cagliari (24 maggio)
