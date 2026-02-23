Bologna-Udinese, le formazioni: Italiano rilancia Orsolini, Runjaic con Zaniolo
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Bologna e Udinese, posticipo della 26ª giornata di Serie A. Nei padroni di casa, Vincenzo Italiano torna a schierare Riccardo Orsolini da titolare, mentre nei friulani Kosta Runjaic si affida al tandem d'attacco Zaniolo-Buksa. Di seguito le formazioni ufficiali:
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Sohm, Rowe; Castro. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Moro, Bernardeschi, Casale, Ferguson, Zortea, Odgaard, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri. Allenatore: Vincenzo Italiano
UDINESE (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Ekkelenkamp, Miller. Allenatore: Kosta Runjaic
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Rossi C. - Laghezza
IV ufficiale: Massimi
VAR: Marini
AVAR: Sozza
