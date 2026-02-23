Ufficiale Verona, Serdar operato per la rottura del crociato: stagione finita, salta il Napoli

Tegola pesantissima per l'Hellas Verona che perde Suat Serdar, uno dei punti di riferimento del proprio centrocampo. Il tedesco ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e, quest'oggi, è stato sottoposto ad intervento chirurgico a Villa Stuart: l'operazione di ricostruzione è perfettamente riuscita, fa sapere il club gialloblu. Serdar ovviamente salterà il match di sabato prossimo contro il Napoli e con tutta probabilità tornerà solo nella prossima stagione.

Di seguito la nota del club scaligero: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Suat Serdar è stato sottoposto nella giornata di oggi, lunedì 23 febbraio, a un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, effettuato a Villa Stuart a Roma dal Professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscito. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".