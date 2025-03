Fiorentina, allarme in mediana per Napoli: possibile chance per Ndour

vedi letture

La Fiorentina scopre Ndour: prova convincente col Lecce, candidatura forte per il Napoli. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul centrocampista viola. La sua prestazione è stata una battaglia: 9 duelli vinti su 18, 5 aerei su 11 e 7 palloni recuperati. Qualche palla persa di troppo, ma il tecnico lo ha premiato lasciandolo in campo per 90 minuti, segno della fiducia crescente. Ndour ha un percorso atipico: cresciuto nell’Atalanta, a 16 anni è volato al Benfica, dove non ha trovato spazio. Dopo una breve esperienza al PSG, con appena tre apparizioni, ha cercato continuità tra Braga e Besiktas, prima del ritorno in Italia. «Firenze è il posto giusto per ripartire», ha dichiarato.

Giovedì non sarà in Conference League contro il Panathinaikos, escluso dalla lista UEFA, ma avrà una chance importante domenica contro il Napoli. Con Mandragora e Zaniolo squalificati, Ndour potrebbe confermarsi una risorsa chiave per la Fiorentina e, chissà, per il futuro della Nazionale sottolinea la rosea.