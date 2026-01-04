Fiorentina-Cremonese, le formazioni: sorpresa Vanoli, Kean va in panchina

È tutto pronto al Franchi per il fischio di inizio della sfida tra Fiorentina e Cremonese, gara in programma a partire dalle ore 15:00 e valida per il 18º turno del campionato di Serie A. Queste le formazioni ufficiali diramate poco fa dalle due squadre:

FIORENTINA (4-4-2): De Gea, Dodo, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Ndour, Mandragora, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Piccoli.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Sohm, Nicolussi Caviglia, Mari, Solomon, Kean, Gosens, Kospo, Viti, Fortini, Kouadio, Kouame.

Allenatore: Paolo Vanoli

CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.

A disposizione: Silvestri, Sava, Ceccherini, Faye, Zerbin, Bianchetti, Valoti, Floriani Mussolini, Grassi, Lordkipanidze, Johnsen, Moumbagna, Vazquez, Sanabria.

Allenatore: Davide Nicola.