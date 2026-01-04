Foto Serie A, la classifica dopo la 18ª: l'Inter resta in vetta, Napoli e Milan tengono il passo

Con Inter-Bologna 3-1 si chiude la 18ª giornata di Serie A. I nerazzurri restano in vetta salendo a 39 punti, ma il Milan e il Napoli tengono il passo rimanendo rispettivamente a -1 e -2 lunghezze dalla capolista. Si allunga invece la distanza con le due quarte Roma e Juventus, a quota 33, considerando che le prime tre hanno anche una gara da recuperare.

Di seguito la classifica aggiornata dopo la 18ª giornata di Serie A:

1 - Inter 39 punti, 17 partite giocate

2 - Milan 38 punti, 17 partite giocate

3 - Napoli 37 punti, 17 partite giocate

4 - Juventus 33 punti, 18 partite giocate

5 - Roma 33 punti, 18 partite giocate

6 - Como 30 punti, 17 partite giocate

7 - Bologna 26 punti, 17 partite giocate

8 - Atalanta 25 punti, 18 partite giocate

9 - Lazio 24 punti, 18 partite giocate

10 - Sassuolo 23 punti, 18 partite giocate

11 - Torino 23 punti, 18 partite giocate

12 - Udinese 22 punti, 18 partite giocate

13 - Cremonese 21 punti, 18 partite giocate

14 - Parma 18 punti, 17 partite giocate

15 - Cagliari 18 punti, 18 partite giocate

16 - Lecce 17 punti, 17 partite giocate

17 - Genoa 15 punti, 18 partite giocate

18 - Verona 12 punti, 17 partite giocate

19 - Fiorentina 12 punti, 18 partite giocate

20 - Pisa 12 punti, 18 partite giocate