Poco Bologna per l'Inter, Chivu travolge Italiano: finisce 3-1 a San Siro
Termina sul risultato di 3-1 il match di San Siro tra Inter e Bologna, valido per la 18ª giornata di Serie A. I felsinei si vedono solo a inizio primo tempo quando Odgaard va vicino al vantaggio, poi si fa troppo poco per provare a fermare la corazzata nerazzurra: prima la sblocca Zielinski dal limite nell'area, poi nella ripresa radoppia Lautaro Martinez di testa su sviluppi di calcio d'angolo, infine sigla il tris Thuram deviando il pallone in porta ancora una volta da corner. Inutile ai fini del risultato la rete di Castro negli ultimi minuti. Cristian Chivu travolge Vincenzo Italiano nella sfida a distanza, la sua squadra torna in vetta a 39 punti superando Milan e Napoli.
Di seguito la classifica aggiornata dopo la 18ª giornata di Serie A:
1 - Inter 39 punti, 17 partite giocate
2 - Milan 38 punti, 17 partite giocate
3 - Napoli 37 punti, 17 partite giocate
4 - Juventus 33 punti, 18 partite giocate
5 - Roma 33 punti, 18 partite giocate
6 - Como 30 punti, 17 partite giocate
7 - Bologna 26 punti, 17 partite giocate
8 - Atalanta 25 punti, 18 partite giocate
9 - Lazio 24 punti, 18 partite giocate
10 - Sassuolo 23 punti, 18 partite giocate
11 - Torino 23 punti, 18 partite giocate
12 - Udinese 22 punti, 18 partite giocate
13 - Cremonese 21 punti, 18 partite giocate
14 - Parma 18 punti, 17 partite giocate
15 - Cagliari 18 punti, 18 partite giocate
16 - Lecce 17 punti, 17 partite giocate
17 - Genoa 15 punti, 18 partite giocate
18 - Verona 12 punti, 17 partite giocate
19 - Fiorentina 12 punti, 18 partite giocate
20 - Pisa 12 punti, 18 partite giocate
|VS
