Ufficiale Verona-Torino, le formazioni: panchina per Zapata, torna Serdar

Alle 18 l'Hellas Verona ospita allo stadio Bentegodi il Torino di Marco Baroni. I gialloblu sono a caccia di punti salvezza, mentre i granata vogliono trovare continuità e dare un senso alla propria stagione. Sono state diramate le scelte di formazione ufficiali da parte dei due tecnici, Paolo Zanetti e Marco Baroni. Le formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Valentini, Sarr, Bradaric, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Niasse, Gagliardini, Fallou. Allenatore: Paolo Zanetti

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Aboukhlal, Ilkhan, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams. A disposizione: Popa, Israel, Anjorin, Sazonov, Dembelè, Casadei, Asllani, Biraghi, Tameze, Zapata, Nije. Allenatore: Marco Baroni

