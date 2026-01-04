Ufficiale Inter-Bologna, le formazioni: Chivu non cambia, Italiano lascia fuori Orsolini

vedi letture

Sono state annunciate le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Inter e Bologna, valido per la 18ª giornata di Serie A. Cristian Chivu non apporta cambiamenti in formazione e conferma i titolarissimi, con Luis Henrique sulla corsia destra visto l'infortunio di Dumfries. Vincenzo Italiano invece opta per alcune rotazioni: in difesa Lykogiannis fa rifiatare Miranda, fuori anche Orsolini con Rowe al suo posto.

Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Cambiaghi, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano