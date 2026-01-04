Simeone apre le danze, poi il Torino dilaga: 3-0 in casa del Verona

vedi letture

Termina sul risultato di 0-3 il match dello Stadio Bentegodi tra Hellas Verona e Torino, valido per la 18ª giornata di Serie A. Giovanni Simeone apre le danze al minuto 11, gli scaligeri non si rendono quasi mai pericolosi e nel finale i granata dilagano grazie alle reti di Cesare Casadei e Alieu Njie. La squadra di Marco Baroni aggancia il Sassuolo al decimo posto con 23 punti, mentre gli uomini di Marco Zanetti restano fermi al terzultimo posto a quota 12.