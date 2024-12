Fiorentina-Empoli di Coppa Italia si gioca: ok dei giocatori, non sarà chiesto il rinvio

La squadra della Fiorentina ha deciso: la partita di Coppa Italia di mercoledì contro l'Empoli (fischio d'inizio alle ore 21) si giocherà. Nessuna richiesta di rinvio sarà dunque fatta pervenire al consiglio straordinario di Lega Serie A.

Da parte dell'Empoli, era stata data comunque apertura in merito a uno spostamento del match. Ha detto il presidente degli azzurri, Fabrizio Corsi: "Noi ci dobbiamo allineare alle decisioni, siamo solidali con la Fiorentina e so che non sarà facile. Non avremmo nulla in contrario qualora si decidesse di rinviare la partita di mercoledì di Coppa Italia".