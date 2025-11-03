Fiorentina, in arrivo l'esonero di Pioli: c'è un tecnico in pole

(ANSA) - FIRENZE, 03 NOV - Stefano Pioli è sempre più vicino all'addio. L'allenatore della Fiorentina dopo la sconfitta interna con il Lecce è in ritiro con i giocatori e i dirigenti al Viola Park: sono momenti di riflessione e di confronto in attesa di una decisione che è prevista nelle prossime ore.

In discussione la risoluzione del contratto di Pioli (tre anni a 3 milioni di euro a stagione) e le cifre di un accordo per anticipare la separazione. In pole per la panchina è l'ex tecnico del Torino Paolo Vanoli che sarebbe già stato contattato, in alternativa il ritorno di Raffaele Palladino. (ANSA).