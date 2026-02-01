Juventus-Icardi, Sky: “Il Galatasaray fa muro, continuerà il pressing per Kolo Muani”

vedi letture

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, tramite il proprio sito ha spiegato che il Galatasaray non sembra intenzionato a cedere Mauro Icardi che sarebbe finito nel mirino della Juventus che cerca un attaccante: "Al momento la dirigenza del Galatasaray non è orientata ad aprire alla partenza di Icardi. Resta da capire se domani la Juventus proverà a spingere ancora".

L'esperto di mercato, anche nel corso di 'Sky Calcio Club', ha dato alcuni aggiornamenti sul mercato della Juventus: "Il Galatasaray fa muro e non apre alla cessione di Icardi a un giorno della fine del mercato. E nonostante Icardi abbia soltanto sei mesi di contratto, la Juventus gli farebbe un anno e mezzo, quindi il giocatore ha parlato attraverso i suoi agenti col presidente, col direttore generale, con l'amministratore delegato del Galatasaray chiedendo se c'era la possibilità di poter approfittare di questa occasione anche per la sua carriera, perché lui voleva tornare in Italia già da diverso tempo. Ma ripeto al momento non dà alcun tipo di apertura vedremo se le cose cambieranno, se la Juventus insisterà oppure se continuerà a pressare Kolo Muani e a pressare il Tottenham, soprattutto che non ha ancora dato il via libera a risolvere in anticipo il prestito di Kolo Muani per far sì che poi possa arrivare alla Juventus attraverso il Paris Saint-Germain".