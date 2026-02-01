CLASSIFICA - Juve al quarto posto: bianconeri a -1 dal Napoli

Oggi alle 22:50Serie A
di Antonio Noto

Quattro gol per il quarto posto (temporaneo) per la Juventus. In attesa di Udinese-Roma, i bianconeri superano in classifica i giallorossi e si portano ad un solo punto dal Napoli. Vittoria netta per 4-1 al Tardini contro il Parma per gli uomini di Spalletti, che dopo aver battuto i campioni d'Italia si confermano in un ottimo stato di forma. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.