Doppio Bremer, la Juve viaggia forte e cala il poker al Tardini: Parma ko

La Juventus espugna il Tardini con un netto 4-1 al Parma e lancia un segnale forte nella corsa Champions, conquistando il quarto posto in attesa degli altri risultati. La squadra di Spalletti domina la gara dall’inizio alla fine, mostrando qualità, intensità ed efficacia sotto porta. Le doppiette di Bremer e McKennie, unite al tap-in vincente di David, rendono vano l’autogol di Cambiaso e certificano l’ottimo momento di forma dei bianconeri, sempre più solidi e convincenti.

L’avvio è tutto juventino, con Conceiçao protagonista assoluto nei primi minuti: prima sfiora il gol, poi colpisce una traversa e infine serve l’assist su corner per l’incornata vincente di Bremer. Il Parma prova a reagire, ma viene colpito ancora dalla girata acrobatica di McKennie. Nella ripresa l’autogol di Cambiaso sembra riaprire la gara, ma la Juve reagisce immediatamente con il terzo gol firmato ancora da Bremer e poi chiude i conti con David. Nel finale i bianconeri gestiscono senza affanni, confermando un dominio netto e meritato.