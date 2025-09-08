Fiorentina, infortunio alla caviglia per Gudmundsson: la situazione in vista del Napoli

Nelle prossime ore è atteso il rientro di Albert Gudmundsson al Viola Park. Il fantasista della Fiorentina tornerà a Firenze oggi pomeriggio, con lo staff medico del club che lo valuterà più approfonditamente rispetto a quanto fatto dai colleghi della Nazionale Islandese che il giocatore lascerà in anticipo, senza prender parte al fondamentale match con la Francia di qualificazione al Mondiale che i suoi connazionali giocheranno domani sera.

Come spiega la redazione di FIrenzeviola.it, nelle prossime ore sarà la Fiorentina ad andare più nel dettaglio dell’infortunio. La distorsione alla caviglia non è solitamente un problema così grave da curare ma il giocatore è troppo importante per l’economia della squadra di Pioli e non verranno corsi rischi anche in ottica della gara col Napoli.