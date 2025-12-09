Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 15ª giornata
Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 15ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Sulemana
Squalificati: nessuno
BOLOGNA
Indisponibili: Freuler, Skorupski, Vitik, Casale
Squalificati: nessuno
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Ciocci, Zé Pedro
Squalificati: nessuno
COMO
Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto, Goldaniga, Diao, Morata
Squalificati: Perrone
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo
Squalificati: nessuno
FIORENTINA
Indisponibili: Lamptey, Sabiri, Gosens, Kouamé
Squalificati: nessuno
GENOA
Indisponibili: Messias, Cornet, Onana
Squalificati: nessuno
INTER
Indisponibili: Di Gennaro, Palacios, Darmian, Dumfries
Squalificati: nessuno
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Rugani, Bremer, Pinsoglio, Vlahovic, Gatti
Squalificati: nessuno
LAZIO
Indisponibili: Rovella, Gigot, Isaksen
Squalificati: Gila
LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean, Perez, Pierret
Squalificati: nessuno
MILAN
Indisponibili: Gimenez, Athekame, Fofana, Leao
Squalificati: nessuno
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Gutierrez, Lobotka
Squalificati: nessuno
PARMA
Indisponibili: Ondrejka, Frigan, Circati, Estevez, Suzuki
Squalificati: nessuno
PISA
Indisponibili: Stengs, Cuadrado, Denoon
Squalificati: Nzola
ROMA
Indisponibili: Angelino, Dovbyk
Squalificati: Celik
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Romagna, Boloca, Skjellerup, Turati, Berardi, Pinamonti, Vranckx
Squalificati: nessuno
TORINO
Indisponibili: Schuurs, Savva, Sazonov, Ilic, Ismajli
Squalificati: nessuno
UDINESE
Indisponibili: Kamara, Atta, Zemura
Squalificati: nessuno
VERONA
Indisponibili: Suslov, Oyegoke, Serdar, Kastanos, Akpa-Akpro, Bradaric
Squalificati: nessuno
