Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 15ª giornata

Oggi alle 06:00Serie A
di Davide Baratto

Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 15ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):

ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Sulemana
Squalificati: nessuno

BOLOGNA
Indisponibili: Freuler, Skorupski, Vitik, Casale
Squalificati: nessuno

CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Ciocci, Zé Pedro
Squalificati: nessuno

COMO
Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto, Goldaniga, Diao, Morata
Squalificati: Perrone

CREMONESE
Indisponibili: Collocolo
Squalificati: nessuno

FIORENTINA
Indisponibili: Lamptey, Sabiri, Gosens, Kouamé
Squalificati: nessuno

GENOA
Indisponibili: Messias, Cornet, Onana
Squalificati: nessuno

INTER
Indisponibili: Di Gennaro, Palacios, Darmian, Dumfries
Squalificati: nessuno

JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Rugani, Bremer, Pinsoglio, Vlahovic, Gatti
Squalificati: nessuno

LAZIO
Indisponibili: Rovella, Gigot, Isaksen
Squalificati: Gila

LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean, Perez, Pierret
Squalificati: nessuno

MILAN
Indisponibili: Gimenez, Athekame, Fofana, Leao
Squalificati: nessuno

NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Gutierrez, Lobotka
Squalificati: nessuno

PARMA
Indisponibili: Ondrejka, Frigan, Circati, Estevez, Suzuki
Squalificati: nessuno

PISA
Indisponibili: Stengs, Cuadrado, Denoon
Squalificati: Nzola

ROMA
Indisponibili: Angelino, Dovbyk
Squalificati: Celik

SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Romagna, Boloca, Skjellerup, Turati, Berardi, Pinamonti, Vranckx
Squalificati: nessuno

TORINO
Indisponibili: Schuurs, Savva, Sazonov, Ilic, Ismajli
Squalificati: nessuno

UDINESE
Indisponibili: Kamara, Atta, Zemura
Squalificati: nessuno

VERONA
Indisponibili: Suslov, Oyegoke, Serdar, Kastanos, Akpa-Akpro, Bradaric
Squalificati: nessuno