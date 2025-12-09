Ufficiale Sospiro di sollievo per il Milan: nessuna lesione per Leao, la nota del club

Buone notizie per il Milan, dagli esami strumentali a cui è stato sottoposto questa mattina Rafael Leão, a seguito del risentimento muscolare all’adduttore destro avuto durante la partita di ieri contro il Torino sono state escluse lesioni muscolari.

Di seguito la nota ufficiale del Milan: "La risonanza magnetica a cui il calciatore è stato sottoposto oggi a seguito del risentimento muscolare all’adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan, ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leão ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio“.

Da capire la sua situazione in vista delle prossime gare, le attenzioni dell'ambiente rossonero sono soprattutto sull'impegno della semifianale di Supercoppa Italiana di Riyadh contro il Napoli, giovedì 18 dicembre.