Serie A, boom per DAZN: Napoli-Juventus trascina il dato oltre i 6,6mln
(ANSA) - ROMA, 09 DIC - La 14/a giornata di Serie A Enilive su Dazn si chiude con un nuovo risultato di rilievo: sono stati infatti sfiorati i 6,6 milioni di spettatori complessivi (6.576.336), dato che la posiziona come la seconda miglior giornata del girone d'andata attualmente in corso. A incidere in modo determinante sugli ascolti è stato il match Napoli-Juventus, che ha totalizzato 1.808.105 spettatori, superando entrambe le sfide della scorsa stagione - l'andata (1.419.296) e il ritorno (1.566.746) - disputate di sabato alle ore 18:00. (ANSA).
Serie A
FotoSerie A, la classifica dopo la 14ª: Napoli e Milan in vetta, Inter a -1, perdono terreno Roma e Juve
Copertina Da 0 a 10: la bomba di Spalletti, il potenziale craque da 100 mln, il gesto estremo di Conte e l'impietoso Neres col Telepass di Arturo Minervini
10 dic 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Benfica
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
